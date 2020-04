Onderneemster speelt in op vakantie-onzekerheid en biedt je vakantie in eigen huis aan

Door samen te werken met lokale freelancers wil het bedrijf een heel breed assortiment van diensten en activiteiten aan kunnen bieden. En het is tegelijk ook een zetje in de rug van de lokale economie: “Restaurants of cateraars waar we mee werken zullen blij zijn met zulke opdrachten. We zoeken ook beleving en activiteiten dichtbij huis. Dat kan onze economie alleen maar goed doen.”