Oost-Vlaamse apothekers doen groepsaankoop mondmaskers bij een maatwerkbedrijf: "Willen zeker zijn van goede kwaliteit"

Maatwerkbedrijf Zonnehoeve is erg blij met de bestelling. Ze zijn er intussen, naar eigen zeggen, vrij bedreven in het maken van maskers. “Het is eigenlijk een maand geleden ongeveer begonnen toen er vanuit de zorgcentra een grote vraag was naar mondmaskers. We hebben hier zelf ook zo’n centrum en onze eerste productie was voor hier. Zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt Karolien Hulsbosch van Zonnehoeve. “We zijn op dit moment ook maskers aan het maken voor een ander zorgcentrum én ook voor een gemeente. De bestelling van KOVAG komt daar nu bij.”

Er kunnen in Zonnehoeve tot 1.000 mondkapjes per dag geproduceerd worden. De veilige afstand tussen werknemers is gegarandeerd, er komt maar een kwart van het personeel werken om ervoor te zorgen dat er voldoende plaats tussen de verschillende werkposten zit. De productie van mondmaskers voor KOVAG begint vandaag.