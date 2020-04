Twee veelvraten geboren op het Domein van de Grotten van Han

Na talrijke pogingen is het midden april eindelijk gelukt om de jongen voor het eerst te onderzoeken. "Een koningswens kwam uit: een jongetje van 3,6 kg en een meisje van 3,2 kg! Ze stellen het heel goed en hebben nu al het felle temperament waar hun soort zo voor bekend (lees: berucht!) staat!", laat het wildpark weten in een persbericht.

Op dit moment is het wildpark gesloten, wegens de coronamaatregelen. Het is dus nog even wachten om de jongen in het echt te kunnen gaan bekijken.

Veelvraten behoren tot de wezelfamilie en leven op de uitgestrekte toendra's van Canada, Scandinavië en Siberië. Ze worden beschouwd als erg roofzuchtige dieren, maar zijn in werkelijkheid voor een groot deel afhankelijk van aas en kleine prooidieren. Ze zijn een bedreigde diersoort. Er leven vandaag nog zo'n 1.300 veelvraten in het wild. Ook in dierenparken komen ze niet zoveel voor. Verdeeld over 59 parken leven slechts 114 dieren. Om de soort te beschermen werd een Europees fokprogramma opgezet. De veelvraten in Han-sur-Lesse zijn de enige in België.