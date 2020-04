Verkort traject om pleeggezinnen te vinden tijdens coronacrisis

De organisatie is daarom gestart met een verkort screeningstraject om sneller nieuwe ­gezinnen te vinden. "Gezinnen met een achtergrond in het onderwijs, de welzijns- of de hulp­verleningssector, die gaan we verkort screenen zodat zij tijdens deze coronacrisis specifiek voor deze situaties kunnen ingezet worden", zegt Niels Heselmans.

Het screenen gebeurt digitaal, via videogesprekken met de kandidaten. "We gaan ook kijken in de omgeving van het gezin, bij een leerkacht van de school of een collega, wat zij meer kunnen vertellen over dat gezin. Op grond daarvan gaan we dan een oordeel vellen, of zij tijdens deze periode een oplossing kunnen bieden."