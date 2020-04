Premier Sophie Wilmès (MR) pareert kritiek: "Afbouw lockdown in functie van toestand volksgezondheid"

De premier kon weinig anders dan verwijzen naar de Nationale Veiligheidsraad van morgen, die de knopen zal doorhakken. Ze had het wel over een stappenplan voor de afbouw van de lockdown. "De prioriteit zal altijd naar de gezondheid van de burgers gaan", aldus Wilmès. "Daarvan zal afhangen of we naar een volgende fase gaan."

Maar we moeten met de voetjes op de grond blijven. "We kunnen perspectief geven, maar geen garanties. De afbouw van de lockdown is in functie van de toestand van de volksgezondheid." Dat betekent dat een terugschroeven van de heropstart niet uit te sluiten valt mocht het coronavirus zich weer meer gaan manifesteren.

Echt veel concreets over de heropstart van de economie kon ze niet kwijt, maar de premier zei wel dat alle handelszaken op voet van gelijkheid zullen worden behandeld, zodat ze met dezelfde slaagkansen kunnen opstarten.