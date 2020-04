Ramadan wordt beproeving voor ambulancier uit Roeselare

De jaarlijkse vastenmaand is niet alleen religieus, maar ook sociaal belangrijk. Na zonsondergang komen families samen om de iftar, het avondmaal te nuttigen. Lghazouani vindt het jammer dat dit nu niet kan. “Wij beleefden dat altijd met de hele familie, nu enkel met mijn eigen gezin. Het zal anders zijn, maar we moeten erdoor, zoals zoveel anderen. We moeten vooral dankbaar zijn voor wat we wel nog hebben”, benadrukt Lghazouani. “Mensen sterven, dus moeten we echt alles leren relativeren.”



Lghazouani vindt dat hij altijd al veel respect kreeg als ambulancier, maar nu nog meer. “Op de spoed in Roeselare en Kortrijk is er al van alles geleverd. Pizza’s, paaseieren, pralines, … je kan het zo gek niet bedenken. De diëtisten zullen veel werk hebben met de hulpverleners na de crisis”, lacht hij.