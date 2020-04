Zanger Red Zebra vraagt hulp aan publiek om nummer "I can't live in a living room" aan te passen aan coronarichtlijnen

Red Zebra zong zich vooral de eeuwigheid in met "I can't live in a living room", een nummer met een echte punkattitude: er was die poepsimpele maar o zo doeltreffende gitaarriff en er was vooral de boosheid van de zanger die gek wordt van het gewone leven en niet kan leven in een woonkamer. "Eigenlijk een opruiend nummer", zegt Slabbynck daar nu over.

In de nieuwe tekst wil hij meer de mensen helpen om toch iets te maken van die dagen in quarantaine en de maatregelen te respecteren. Slabbynck is ook het type mens dat anderen bij de les probeert te houden. Nu durft hij mensen aan te spreken die de coronamaatregelen niet respecteren. In het verleden uitte zich dat in politiek engagement: met de Brugse Stadsguerilla en BAF (Brugs Actie Front). Hij was zelfs even woordvoerder van minister van Cultuur Bert Anciaux. Hij is intussen ook auteur geworden van kinderboeken. "Ik heb er vijf geschreven en ik heb altijd gezegd, als ik de vijf bereik dan durf ik me schrijver te noemen", zegt hij daarover. Brugge blijft in zijn hart zitten, maar hij woont intussen in Brakel, in de Vlaamse Ardennen.