Royals op zondag om u op te beuren: "Lilibet" en Louis jong en onbezorgd op de wip spelend en "knoeiend" met verf

De Queen was samen met prins Louis deze week jarig. Traditioneel wordt het grote publiek daarbij getrakteerd op nieuwe beelden, hetzij een video of nieuwe foto's. Van koningin Elizabeth (Lilibet voor de familie) kregen we een vrij unieke inkijk in haar privéleven als piepjonge prinses met de jongere Margaret.



De zussen zitten onbezorgd op een wip te spelen, dansen vrolijk rond en hun moeder - de latere Queen Mum - houdt een oogje in het zeil. Van de Queen weten we dat ze dol is op dieren. We zien haar als prinsesje omringd door honden, kruipend op een paard en plezier hebbend met een vogel op haar schouder. Wist het gezin toen veel dat vaderlief Albert (in 1936 koning George VI) zou moeten invallen voor zijn broer, de Britse koning Edward VIII, die troonsafstand deed voor de liefde van zijn leven, Wallis Simpson.