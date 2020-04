Sant'Egidio start extra voedselbedeling voor Antwerpse daklozen

De leden van Sant'Egidio zetten zich al jaren in voor de dak- en thuislozen in Antwerpen. Deze coronacrisis hakt er volgens Jan De Volder dan ook diep in. "De daklozen staan er echt niet goed voor. Veel steun voor hen is weggevallen want fysieke contacten zijn onmogelijk. Daklozen moeten naar het OCMW bellen of mailen maar hebben vaak geen computer, telefoon of belwaarde. We spreken over mensen die zich in normale tijden al heel bewust zijn van de broosheid van het bestaan. Nu voelen zij zich echt een vogel voor de kat."