Schade van natuurbrand in Oud-Turnhout in kaart gebracht: "30 hectare in de as gelegd, grotere ramp vermeden"

In Oud-Turnhout is de omvang van de schade van de natuurbrand in domein De Liereman in kaart gebracht. Volgens Natuurpunt is er uiteindelijk 30 hectare heide en veen in de as gelegd in het getroffen kerngebied van 167 hectare. "Door de massale inzet van de brandweer is een nog grotere ramp vermeden", klinkt het.