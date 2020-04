Sint-Trudo ziekenhuis sluit vierde COVID-afdeling: "Het aantal patiënten is enorm verminderd"

De vierde afdeling werd enkele weken geleden geopend, om de toestroom van patiënten aan te kunnen. "Maar die kunnen we intussen terug sluiten omdat het aantal patiënten toch enorm verminderd is de laatste week", zegt Miet Driesen van Sint-Trudo. "Dat geeft wat meer ruimte, nu komen we toe met de 3 afdelingen die er al waren." Ook de bufferzone is gesloten, die was ingericht met intensieve bedden voor corona patiënten.