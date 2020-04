"Mondmaskers zijn voor mij als slechthorende een ramp om mensen te verstaan"

"Mondmaskers zijn echt een ramp voor de verstaanbaarheid", zegt Sofie Coenen in "Start je dag". Sofie is slechthorend en draagt een hoorapparaat maar dat is in tijden van corona vaak niet voldoende. "In de supermarkt bijvoorbeeld. Iets eenvoudigs als 100 gram hesp bestellen kan al voor verwarring zorgen. De winkelbediende die de hesp snijdt, draagt een mondmasker en stelt soms bijkomende vragen. Die kan ik maar heel moeilijk verstaan", zegt Sofie. "Mijn hoorapparaat luider zetten is ook geen optie. Dat versterkt namelijk vooral het geruis dicht bij mij, waardoor ik nog minder versta."