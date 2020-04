Verkeersregels in tijden van corona: Sofie legt het uit in 'Kijk Uit' 

Er zijn nu meer wandelaars en fietsers op de baan, en blijkbaar is het voor hen niet altijd duidelijk hoe ze zich moeten verhouden tegenover elkaar. "We merken dat er in deze coronatijden veel mensen gaan fietsen, lopen of wandelen. Er zijn veel misverstanden, bijvoorbeeld over wandelaars die links van de rijbaan moeten wandelen. Ik hoor verhalen van wandelaars die door fietsers uitgescholden worden omdat ze denken dat de wandelaars aan de verkeerde kant van de weg lopen. Links is nochtans de meest veilige kant omdat je dan de fietsers ziet aankomen."