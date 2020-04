Speciale mondmaskers voor leerlingen die liplezen: "Zo kunnen doven en slechthorenden nog altijd communiceren" 

Verschillende scholen en voorzieningen van Broeders van Liefde denken daarom na over aangepaste mondmaskers. Zo is Wendy, een medewerkster van het Koninklijk Instituut Woluwe volop bezig met het maken van 'transparante' mondmaskers. "Dat zijn maskers gemaakt uit stof, maar waarbij de lippen zichtbaar zijn", vertelt ze. "Zo kunnen doven en slechthorenden nog steeds liplezen en mimiek zien en dus ook communiceren met anderen." Samen met haar collega's en vele andere mensen is ze volop aan het stikken geslagen voor haar leerlingen.

lees verder onder de foto