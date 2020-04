Stad Mechelen gaat huwelijk in trouwzaal voortaan live streamen

"We merkten dat veel trouwers, en eerder de getuigen dan, met hun smartphone de hele plechtigheid begonnen te filmen", vertelt schepen van burgerzaken Vicky Vanmarcke op Radio 2 Antwerpen. "We vonden het als stad een mooi gebaar om hierin te faciliteren en zelf camera's te voorzien. Op die manier kunnen mensen via de streaminglink van thuis uit toch alles meevolgen. Maar de trouwers beslissen aan wie ze de link doorgeven."

In de trouwzaal staan twee webcams opgesteld en via een laptop kan de ambtenaar van burgerlijke stand de streaming laten beginnen. De stad Mechelen gaat met deze stap verder de digitale weg op, zegt Vanmarcke. "Een paar maanden geleden hebben we er ook voor gezorgd dat mensen hun eigen trouwmuziek kunnen uitkiezen, vaak hedendaagsere muziek. Nu proberen we opnieuw met een digitale tool huwelijken nog moderner te kunnen laten doorgaan."

Maar ook na de corona-periode blijft de streamingdienst aangeboden. "Dat is handig voor mensen die slecht te been zijn, of voor iemand die een huwelijk moet missen omdat die persoon in het buitenland zit", gaat Vanmarcke verder. "We hebben nu toch de apparatuur opgesteld, en als er vraag naar is, waarom dan niet."