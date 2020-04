Textielophaling Diest en omgeving dit weekend gaat niet door

Door de coronamaatregelen kan de Lionsclub dit weekend geen oud textiel ophalen bij de mensen thuis in Diest en omgeving. Al voor de dertigste keer zouden verenigingen voor een goed doel oude kleding, schoenen en textiel ophalen. Maar er zijn alternatieven: zo komt er een grote container aan school de Bremberg zegt voorzitter Bart Stals: "Door de coronamaatregelen is het gewoon onmogelijk om deze inzameling te organiseren. En vandaar dat we beslist hebben om een aantal containers aan de school De Bremberg te plaatsen. Voor de inwoners van Diest gaan we de kledingcontainers ledigen zodat die niet overvol zitten."

Als alles goed gaat, dan zal de deur-aan-deur ophaling dit jaar georganiseerd worden op zaterdag 26 september.