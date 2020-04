Grote vraag naar zwembad bezorgt zwembadverkoper uit Kortenaken slapeloze nachten: "Maximum drie uur slaap per nacht"

Nu veel mensen zich afvragen of ze deze zomervakantie naar het buitenland kunnen, willen ze nog snel een zwembad laten bouwen in hun tuin. De zwembadbouwers krijgen opmerkelijk meer aanvragen. Rudi Bollen van Zwembaden Bollen uit Kortenaken krijgt er zoveel dat hij zijn slaap ervoor moet laten. "Normaal krijg ik gemiddeld drie aanvragen per dag, nu zijn er dat 50 à 60 per dag. Ongezien", vertelt hij in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Via Facebook, via mail, via de website en ook telefonisch krijgen wij vragen voor een zwembad binnen. Weliswaar koopt niet iedereen die ons contacteert. Veel mensen willen info over de kostprijs en hoe snel het geplaatst kan worden."