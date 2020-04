Veel Erasmusstudenten van Gentse Universiteit zitten nog vast in het buitenland, maar kozen dat zelf

Iets meer dan 90 Erasmusstudenten van de UGent bevinden zich nog in het buitenland. Het grootste deel daarvan, ongeveer 73 studenten, verblijft in Europa. 13 studenten zitten momenteel in Azië, 3 in Afrika. In zowel Noord- als Zuid-Amerika verblijft één student. Oceanië telt dan weer 2 Erasmusstudenten van de UGent. “Van de studenten die nog in het buitenland zitten, koos de overgrote meerderheid er zelf voor om daar te blijven”, legt Tine Dezeure uit.