Vera uit Londerzeel toont hoe je ramadan-soep maakt

Vera is bekeerd tot de islam. “Maar ik ben nog altijd dezelfde. Het is waar dat anderen daarom soms uitgesloten worden door familie. Onbekend is onbemind. Maar dat was bij mij niet het geval. Ik had interesse in de islam, heb er veel over gelezen en voelde me er meteen erg goed bij. Intussen ben ik al 20 jaar gelovig. Ik heb het me nog geen moment beklaagd.”