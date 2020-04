Verenigde Naties vrezen voor sterfte onder Rohingya-vluchtelingen op boten die nergens mogen aanmeren

Er zouden nu nog enkele schepen met honderden Rohingya rondvaren in de Golf van Bengalen, maar de oeverstaten zoals Bangladesh en Maleisië weigeren om die schepen toe te laten. De grenzen zijn namelijk gesloten uit vrees voor de verspreiding van het coronavirus. Ook zitten die landen niet te wachten op een nieuwe toestroom van Rohingya.

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, roept die landen nu op om het recht op asiel te eerbiedigen, ook in deze tijden. De organisatie vreest voor een herhaling van de crisis van 2015. Toen lieten mensensmokkelaars veel Rohingya op schepen aan hun lot over nadat Thailand was opgetreden tegen die mensenhandel. Daarbij zou een groot deel van de vluchtelingen van honger en dorst zijn omgekomen op zee.

In Bangladesh zitten nu al meer dan een miljoen Rohingya in vluchtelingenkampen bijeen. Ook daar is er een grote vrees voor de verspreiding van het virus. De Rohingya zijn een overwegend islamitische minderheid uit buurland Myanmar (Birma). De voorbije jaren zijn die mensen met bruut geweld verdreven door het Myanmarese leger.