Vlaams minister van Justitie Demir doet oproep: "Breek de stilte over huiselijk geweld en weet dat er hulpverlening is"

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) heeft in "Vandaag" bevestigd dat er in de provincie Limburg een tekort aan opvangplaatsen dreigde te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld. Sinds de lockdown is het aantal meldingen bij hulplijn 1712 verviervoudigd.

"De vluchthuizen dreigen niet overal vol te raken, maar we hebben extra capaciteit gecreëerd. Samen met minister Wouter Beke (CD&V) hebben we een akkoord gesloten hebben met een hotelketen om slachtoffers op te vangen. De meeste slachtoffers zijn vrouwen, maar er zijn ook mannen bij. We hebben de mogelijkheid voorzien om mensen op te vangen in die hotels. Er zijn al twaalf mensen opgevangen in een hotel, waarvan vijf of zes kinderen", zegt Demir in "Vandaag".

De hulpverleners zoeken samen met de slachtoffers van huiselijk geweld en eventueel hun kinderen naar oplossingen. Er wordt ook alles aan gedaan om hun anonimiteit te garanderen. Daarom geeft Demir ook de naam van de hotelketen waarmee een akkoord is gesloten, niet vrij.