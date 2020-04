Wase brandweer rukt uit om zware brand te blussen net over de grens in Nederland

In Nieuw-Namen in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is afgelopen nacht een schuur van een houtbedrijf helemaal in de vlammen opgegaan. Het vuur was erg hevig en daarom zijn Belgische brandweerploegen mee gaan helpen met het blussen. Het Nederlandse korps kon die hulp wel gebruiken, er was ook in Hulst al een zware brand waar veel brandweerlui naartoe waren. Er was aan de Belgisch-Nederlandse grens in het Waasland een grote rookwolk te zien door de brand in Nieuw-Namen.