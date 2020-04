Uplace ruimt plaats voor nieuw project 'Broeklin' met winkels en kleine bedrijven. 

Voor CEO van Uplace Jan Van Lancker is het afscheid niet makkelijk. "De voorbije 15 jaar hebben we hard gewerkt aan de plannen van Uplace. En ook nog eens 90 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is nu allemaal voor niets geweest. Maar we draaien de bladzijde definitief om.” Burgemeester Marc Grootjans van Machelen is erg blij met de beslissing. "Het ziet er ultramodern uit en erg vernieuwend. Een beetje zoals Thurn and Taxis in Brussel. Er zal ook veel nieuwe werkgelegenheid komen wat fantastisch voor onze jongeren. Onze regio kan dit echt gebruiken".