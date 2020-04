Winkelen in Nederland: "Je ziet, het leeft niet, er is geen volk op de been"

VRT NWS is in Nederland en Duitsland om met eigen ogen na te gaan hoe onze buurlanden met de coronacrisis omgaan en welke maatregelen zij nemen of versoepelen. We hebben onze ploegen uitgestuurd na overleg met experten en de bevoegde diensten van de FOD Binnenlandse Zaken. Omdat hun job een essentieel beroep is, mogen onze journalisten deze reis maken. Uiteraard respecteren ze alle veiligheidsmaatregelen die ter plekke gelden.