Ziekenhuis in Genk start afbouw corona-afdelingen

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is alvast gestart met de sluiting van corona-afdelingen. Nu er alsmaar minder bedden nodig zijn voor coronapatiënten wil het ZOL meer ruimte maken voor andere, dringende opvang van zieken of dringende medische ingrepen. Het ZOL telt nog 83 coronapatiënten, van wie 29 op intensieve zorg. Gisteren mochten 6 mensen naar huis. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt verblijven 94 coronapatiënten, van wie 25 op intensieve zorg. Daar zijn gisteren 9 patiënten ontslagen. Ook het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft zijn vierde COVID-afdeling gesloten, en ook de bufferzone die ingericht was met intensieve bedden voor corona patiënten.