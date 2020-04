13.000 waardevolle gebouwen en ergfoedrelicten bedreigd in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er 11.000 beschermde monumenten, 3% daarvan verkeert in slechte staat. Maar het aantal waardevolle erfgoedrelicten ligt een stuk hoger, dat zijn er 75.000. Daar horen 36.000 gebouwen bij, terwijl de grote helft bestaat uit landschappelijke resten of kleine constructies, een stuk oude muur bij voorbeeld, een mooi hek, een strook kasseiweg...

Van die niet beschermde relicten verkeert een kwart in matige, en 6% in ronduit slechte staat. Sommige eigenaars laten panden met opzet verloederen, denk aan de truc met gaten in het dak en open ramen. Zo komen 13.000 erfgoedstukken in het vizier van slopers en projet-ontwikkelaars.