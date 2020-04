250 gram levende maden en wormen halen in een automaat om te gaan vissen? Dat kan in Zelzate

"Met de coronacrisis is onze winkel al 5 weken gesloten. We wilden er snel iets op vinden om onze klanten toch te kunnen bedienen en daarom is zo'n automaat wel handig. Maar zelfs als de winkel toch open zou zijn vinden we het interessant dat de mensen op eender welk moment hun gerief kunnen komen halen. Als ze van hun werk komen 's avonds, of op een zondag, kunnen ze altijd visvoer komen halen", zegt Nathalie.