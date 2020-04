Actrices Marleen Merckx en Katrien De Ruysscher over vervroegde seizoensfinale Thuis: “Ontzettend jammer, maar bij intieme scènes kan je geen afstand houden”

Katrien De Ruysscher is nu even technisch werkloos, net zoals de rest van de cast. “Dat is heel vreemd. We waren nog volop bezig, net voor die seizoensfinale. Dat is voor ons als acteurs altijd een spannende periode. En plots wordt daar de stekker uitgetrokken. Er is op voorhand ook heel veel nagedacht over hoe we konden blijven draaien binnen de omstandigheden. Maar dat kan niet. Het is heel moeilijk voor ons om anderhalve meter van mekaar te blijven. Intiemere scènes zijn bijvoorbeeld heel moeilijk.”

Bij Marleen Merckx komt de coronacrisis hard aan. "Niet alleen ben ik van een hardwerkende mens die nooit thuis was, gegaan naar iemand die altijd thuis is en zich nu moet weten bezig te houden. Een aantal weken geleden is mijn broer ook overleden aan het coronavirus. Dat maakt deze periode extra moeilijk."

De Leuvense actrice ziet voor mondmaskers en afstandsregels geen plaats in Thuis. "Afstand houden staat haaks op alles wat Thuis is. Thuis staat voor warmte en verbondenheid, dat valt moeilijk te rijmen met afstand houden. Maar wat wel zeker is, is dat we doorgaan. Op welke manier, dat valt alleen nog af te wachten."