Al Pacino wordt 80 jaar: bekijk zijn indrukwekkende carrière in 8 iconische films

Of Al Pacino beseft dat hij een volwaardig icoon van het witte doek is? “Neen, enkel wanneer mensen mij daar op wijzen,” zei de steracteur nog in oktober aan onze filmreporter Ward Verrijcken. Vandaag, 25 april, wordt Pacino 80 jaar oud. Hoog tijd voor een terugblik op die, jawel, iconische carrière, aan de hand van zijn 8 beste vertolkingen: van “The godfather” in 1972 over “Scarface” in de jaren tachtig, “Scent of a woman” in de jaren negentig, tot vorig jaar nog het monumentale “The Irishman”. Dat en veel meer ziet u in de onderstaande video.