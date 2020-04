Asielhond Rolex stierf niet door kwaad opzet

Begin januari werd het stoffelijk overschot van de hond aangetroffen in het waterbekken. De geruchtenmolen sloeg op hol: al snel betichtten Facebookgebruikers de jongeman van kwaad opzet. Ze beweerden dat hij het dier vergiftigde én daarna het kadaver dumpte in het waterbekken. Met alle gevolgen van dien voor de jongeman en z’n familie: zijn Facebookprofiel, naam én adres werden duchtig verspreid op het internet. Het bericht werd duizenden malen gedeeld in verschillende groepen. De tiener was plots ‘persona non grata’ in het Oost-Vlaamse Meetjesland.

De haatreacties stapelden op. Ook doodsbedreigingen werden niet geschuwd. “Mijn man en ik hebben onze Facebookprofielen afgesloten omdat we die reacties niet meer wilden lezen. Eens die sneeuwbal begint te rollen, is er niets meer aan te doen. Deze morgen kreeg ik een video opgestuurd. Daarin werd ons huis opgeblazen”, liet de mama van de jongen optekenen in Het Laatste Nieuws. Volgens haar ligt een vals Facebookprofiel aan de bron van de geruchten.