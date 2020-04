Basisschool in Kinrooi start met buitenklassen in de strijd tegen corona

Lesgeven in de buitenlucht. Het werd tot voor de coronacrisis al in enkele scholen toegepast als de lessen over het klimaat gingen. Maar nu start de basisschool 3K in Kinrooi ook met twee buitenklassen. “Een vader van één van onze leerlingen verhuurt tenten. Door de coronacrisis worden ze niet meer gebruikt en liggen ze in zijn garage. Hij stelde voor om er twee op onze speelplaats te installeren, daar moest ik niet lang over nadenken", zegt directeur Erwin Henckens.