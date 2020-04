Veel bedrijven in de problemen door zomer zonder festivals: "Welke evenementen kunnen wél nog? We willen duidelijkheid"

Vanavond buigt de Veiligheidsraad zich onder andere over de toekomst van de evenementensector. Dat de grote zomerfestivals niet zullen doorgaan, is al bekend, maar op welke schaal kunnen mensen deze zomer wel nog bij elkaar komen? Een zomer zonder festivals is niet alleen een streep door de rekening van de organisatoren. Veel bedrijven, zowel grote als kleine spelers, hangen voor hun activiteiten ook af van die festivals. Voor bedrijven die licht- en klankinstallaties bouwen, tot kraampjes die eten en drinken verkopen, is dit een dikke streep door de rekening.