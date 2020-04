Bekende pianist Jef Neve speelt concertreeks voor patiënten en personeel UZ Gent

Na zijn eerste miniconcert op de afdeling Longziekten, merkte hij dat de beleving compleet anders is dan tijdens een traditioneel concert. “Mensen zijn dan heel erg uitgelaten, maar hier hangt een andere sfeer. Je ziet het in die mensen hun ogen. Voor hen is dit even de break die ze echt wel verdienen. De concerten moeten dan ook perfect zijn.” Neve koos bewust voor een aantal nummers die een positieve vibe geven, maar die ook een verhaal brengen. Zo bracht hij een stuk dat hij nog componeerde voor de reeks ‘In Vlaamse Velden’. Dat had de toepasselijke boodschap: wanneer zien we elkaar nog eens terug?

(Lees verder onder de foto)