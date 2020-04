Infectiologe Joanna Merckx ziet weinig heil in schoolsluitingen: "Geen bewijs dat kinderen motor zijn van pandemie"

Bij het nieuwe coronavirus lijkt dat anders te zijn. Dat blijkt uit alle voorlopige publicaties die de Belgische wetenschapper Joanna Merckx en haar Canadese collega- epidemioloog Jay Kaufman samenlegde om een opiniestuk te schrijven in de Canadese krant de National Post.

Met de titels van doctor in de geneeskunde, kinderinfectioloog en epidemioloog op haar visitekaartje is Merckx goed geplaatst om iets te schrijven over kinderen en het coronavirus.

De conclusie van Merckx en Kaufman is dat er weinig bewijs is dat kinderen de motor zouden zijn van de verspreiding van het nieuwe coronavirus onder de bevolking.

Kinderen kunnen weliswaar besmet worden door het virus, maar ze worden niet of amper ziek en hoeven vaak alleen gehospitaliseerd te worden als ze al een onderliggende ziekte hadden. “Het virus heeft dus weinig of geen directe negatieve effecten op kinderen”, concludeert Merckx in “De wereld vandaag” op Radio 1. “