Boodschappen doen in coronatijd: we zijn beter voorbereid maar vinden het een stuk minder aangenaam

We hechten nu meer belang aan hygiëne en efficiëntie, en hebben minder oog voor het aanbod, de prijs of de winkelatmosfeer. "Mensen kiezen een winkel die volgens hen de maatregelen het best opvolgt, en waar ze het snelst boodschappen kunnen doen", aldus De Backer.

En we zijn beter voorbereid: er worden nu nog wat vaker boodschappenlijstjes gemaakt dan voor de corona-crisis.

Ondanks de negatievere ervaringen, gaan we wel bijna even vaak naar de winkel, en dat is nog altijd meestal naar de supermarkt.