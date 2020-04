Moderne wooncontainers populair: “Sommige mensen willen zelf voor hun ouders zorgen, zodat ze het rusthuis kunnen verlaten”  

Basiel Van Cauwenberghe van Add Home schrikt soms zelf van de bestellingen die hij krijgt. “We kregen onlangs de vraag voor een zwembadcontainer. Omdat ze nu tijdens de coronacrisis niet naar het zwembad kunnen. Maar het meest worden ze gebruikt als thuiskantoor en als extra woning voor bejaarde ouders.”

Van Cauwenberghe ziet tijdens deze crisis een nieuwe beweging ontstaan: “Door de soms schrijnende toestanden in de woonzorgcentra, merken we dat mensen hun ouders zelf thuis de zorg willen geven die ze nodig hebben. Met zo’n container hebben ze extra ruimte, maar ook privacy en comfort. Zoals een eigen keuken en badkamer.

“De moderne container kan je kopen vanaf 16.000 euro exclusief btw”, zegt Van Cauwenberghe. “Maar om er te kunnen in wonen heb je meer ruimte nodig en betaal je 32.000 euro of meer. Tot 40 m² bijgebouw heb je geen vergunning nodig. Als de container er permanent komt wel. Een vergunning aanvragen duurt zo’n 2 maanden." De container wordt geplaatst op amper een half uur. "Maar meestal is het 2 maanden wachten van bestelling tot levering”, besluit de zaakvoerder.