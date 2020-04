Coronapatiënt geneest in sneltempo dankzij behandeling met bloedplasma aan UZ Gent

"Het ging van kwaad naar erger. Het virus zat al 25 dagen in zijn lichaam en hij lag al 14 dagen aan de beademing. We vreesden even dat we de man gingen moeten opgeven", gaat de professor verder. "Maar toen vonden we iets in de literatuur. In China hebben ze een behandeling uitgeprobeerd met een transfusie van bloedplasma, van iemand die al eerder was genezen van de ziekte." Dus ging het UZ op zoek naar de geschikte donor en ze kwamen uit bij een van de artsen in eigen huis.