Man doodgestoken bij ruzie op straat in Schaarbeek

“Gisteren kwam het tot een ruzie tussen twee mannen in de Kolonel Picquartlaan in Schaarbeek, voor de woning van het slachtoffer”, vertelt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Het slachtoffer kreeg verschillende messteken en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Kort na de feiten kon een 42-jarige verdachte worden opgepakt." De dader en het slachtoffer kenden elkaar, maar wat de precieze aanleiding van de steekpartij was, dat is niet bekend.