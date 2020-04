Voor het eerst staat iemand terecht voor "genocide tegen de jezidi's"

In Duitsland is het proces gestart tegen een 37-jarige Iraakse man. Hij wordt beschuldigd van lidmaatschap aan terreurgroep IS, de moord op een jezidi-kind in 2015 en de deelname aan een mogelijke genocide tegen de Jezidi's in Irak. Als de man schuldig wordt bevonden, betekent dat twee belangrijke dingen: de juridische erkenning van de genocide tegen de jezidi’s én dat voor het eerst iemand hiervoor gestraft wordt.