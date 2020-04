Eerste houten wolkenkrabber van het land komt in Antwerpen

Hout is duurzaam en energiezuinig en is veiliger bij brand dan bijvoorbeeld staal. Aan het hout worden brandvertragende producten toegevoegd. Er komt ook een grote brandoefening op voorhand om te testen hoe veilig het allemaal is, zegt Roel Wouters van vastgoedontwikkelaar Triple Living: "We gaan de gevel simuleren op ware grootte in een proefopstelling. Dan gaan we een gerichte brand veroorzaken en bekijken hoe we de verspreiding van de brand kunnen beperken. Zo komen we tot een zeer brandveilig gebouw."

Omwille van de veiligheid is de kern van het gebouw, met bijvoorbeeld de liften en de trappen, wel in beton. De bouw zal twee jaar duren.