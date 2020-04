Fietsster levensgevaarlijk gewond na dodehoekongeval in Beveren

Een fietsster is levensgevaarlijk gewond geraakt na een dodehoekongeval in Melsele bij Beveren. De vrouw kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht die rechtsaf sloeg. Het slachtoffer is overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Door het ongeval is de Grote Baan (N70) in Melsele een tijdlang afgesloten.