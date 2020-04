Geluidsmetingen rondom "brokkelbrug" Gentbrugge moeten impact renovatiewerken aantonen

“Een aantal jaar geleden hebben we ook al eens metingen gedaan, daar kunnen we dan ook mee vergelijken. Zo kunnen we de geluidsoverlast van voor de werken vergelijken met na de werken en kunnen we zien of de nieuwe geluidsschermen weldegelijk helpen.

Omdat de meettoestellen altijd zullen meten kan de vzw ook weersomstandigheden in rekening nemen. “De geluidshinder hangt ook af van de weersomstandigheden zoals de wind. Door deze continue metingen kunnen we dagen met veel wind of zonder wind met elkaar vergelijken.”

Vzw Viadukaduk heeft al 2 sensoren geïnstalleerd maar zal nog 12 geluidssensoren rondom het viaduct ophangen. Wie zelf zo’n sensor wil ophangen, kan een mailtje sturen naar viadukaduk@gmail.com .