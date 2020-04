Glas, nagels en duimspijkers langs Vaart in Kampenhout: “Waarschijnlijk iemand die gefrustreerd is”

“Vanmorgen kregen we de eerste meldingen van fietsers langs het jaagpad met platte banden die door hoopjes glas, nagels en duimspijkers waren gereden”, zegt Filip Van Steenbergen van de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “Dat is de tweede keer dat we zo'n oproep krijgen. Ook afgelopen zondagochtend hebben we dergelijke situatie moeten vaststellen, jammer genoeg. Onze mensen zijn ter plaatse gegaan en de gemeentediensten hebben dat zo snel mogelijk opgeruimd.” Er werd ook een proces-verbaal opgesteld.