Groot proces over ongeval met torenkraan uitgesteld door coronacrisis: "Te veel volk in rechtszaal"

Normaal gezien had het proces vandaag moeten beginnen in de rechtbank van Veurne. Maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten. Voor zo’n grote zaak worden heel wat mensen verwacht: ruim 20 advocaten, technische experts, burgerlijke partijen, leden van de pers en slachtofferhulp. De regels van de social distancing kunnen niet gegarandeerd worden. Het proces werd daarom uitgesteld naar maandag 18 mei.

Het ongeval gebeurde op 27 december 2017. Tijdens een storm waaide een torenkraan om in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad. Een betonnen gewicht van maar liefst 20 ton plofte neer op een appartementsgebouw. Dertien flats liepen schade op, zes werden helemaal vernield. Op de bovenste verdieping kwam een vrouw om het leven en haar man raakte zwaargewond. Er zijn vier beklaagden, onder wie de zaakvoerder van het kraanbedrijf.