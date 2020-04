Pastoraal medewerker Hans legt brug tussen patiënt en familie: "Contact met familie geeft hoop en kracht"

Hans Bogaert noemt zichzelf een brugfiguur tussen de patiënt en de buitenwereld. "In ons ziekenhuis is er geen bezoek toegelaten. De coronapatiënten zijn er soms slecht aan toe en de familie is ongerust. Dan help ik hen om met elkaar in contact te komen. Ik hou bijvoorbeeld een tablet of een smartphone vast zodat de patiënt iemand van de familie kan zien en spreken."

"Soms zeggen de patiënten niet veel", vertelt Hans. "Zeker als ze er slecht aan toe zijn. Ik heb het ook al meegemaakt dat de familie via Skype aan het waken is bij een patiënt die aan het overlijden is. Dat zijn de moeilijkste momenten en dat is niet fijn om te doen. Niemand neemt graag afscheid. Maar ik weet dat elk familielid gediend is met beelden van de patiënt."

In het begin van de coronacrisis waren het de verpleegkundigen van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt die de patiënten hielpen wanneer ze communiceerden met hun familie. Maar toen er meer en meer coronapatiënten kwamen, hadden ze daar geen tijd meer voor. Hans Bogaert: "Dan heb ik die taak gekregen. Ik ben blij dat ik het werk van de pleegkundigen op die manier wat kan verlichten. Nee, ik voel me geen coronaheld. Ik was gewoon op het juiste moment daar om die taak op mij te nemen."

Hans draagt beschermkledij, een gezichtsscherm en een mondmasker als hij op de kamer komt van de coronapatiënten. "Ik ben voorzichtig om zelf niet besmet te geraken. Het ziekenhuis heeft strikte voorschriften. Ik ben nog maar 32 en daardoor ben ik misschien minder vatbaar voor het virus. Maar je weet natuurlijk nooit. Ik heb al jonge mensen gezien die slecht reageren op het virus. Maar ik ben niet meteen bang. Ik probeer gewoon mijn taak zo goed mogelijk uit te voeren."