Hoe klinkt het coronavirus als muziek? "Het houdt ons oor voor de gek, net zoals het ons lichaam voor de gek houdt"

Wereldwijd zijn duizenden wetenschappers druk in de weer om meer te weten te komen over SARS-Cov-2, zoals het nieuwe coronavirus officieel heet. Hoe ziet het eruit, hoe verspreidt het zich, hoe besmettelijk is het, wat is het effect op ons lichaam, en vooral, wat zijn de zwakke plekken waarop we het kunnen bestrijden met een geneesmiddel of een vaccin? En daarvoor gebruiken wetenschappers niet alleen de "traditionele" onderzoeksmethodes.

Onderzoekers aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (VS), een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld, bogen zich op een wel heel aparte manier over SARS-CoV-2. Ze keken naar de proteïnen rond het virus (de uitstekende "armpjes" waarmee het virus zich aan cellen hecht en ze binnendringt, red) en gebruikten artificiële intelligentie om de structuur daarvan om te zetten naar muziek. Daarvoor wezen ze aan elk aminozuur (de "bouwblokken" van de proteïne) een muzieknoot toe. Een algoritme zette die noten dan om in een klassieke muzikale compositie.

Het muziekstuk duurt bijna 1 uur en 50 minuten en is te beluisteren op Soundcloud.