Hoe zou het nog zijn met de brexitonderhandelingen? Bourgeois: "Bang voor brexitramp bovenop coronaramp"

De gesprekken werden afgelopen maandag hervat, nadat zowel de Britse toponderhandelaar David Frost als zijn Europese tegenhanger Michel Barnier waren getroffen door het coronavirus.



De overgangsperiode, waarin de onderhandelingen kunnen gevoerd worden, loopt dus nog tot het einde van dit jaar. In de komende acht maanden moeten er dus afspraken gemaakt worden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over allerlei domeinen. Van de toekomstige handelsrelaties tot afspraken over toerisme en voorwaarden voor Europese burgers die werken in het Verenigd Koninkrijk.

"Ik ben bang voor een brexitramp bovenop een coronaramp", zegt Europarlementslid Geert Bourgeois over de gesprekken. "De onderhandelingen schieten niet goed op. Een scheiding zonder een akkoord is nog niet van tafel. De Britten gaan bovendien voor deelakkoorden, terwijl de EU voor een allesomvattend akkoord wil gaan. De aanpak, inhoud en vooruitgang baren me zorgen."