Huwelijk van Jonas en Tine valt in het water: "Het is een groot risico"

Het grote feest was al wel helemaal geregeld wat nu dus allemaal moet geannuleerd worden. “Gelukkig konden we de dj en het eten regelen via de zaal. Dingen als de fotograaf en ons kostuum en trouwkleed was wel heel wat geregel. Vooral met de uitnodiging moesten we creatief zijn, want die kunnen we moeilijk aanpassen.”