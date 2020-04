'Muscles from Brussels' met mondmasker in Anderlecht

De Belgisch acteur Jean-Claude Van Damme heeft sinds 2012 een standbeeld in Anderlecht, de gemeente waar hij is opgroeid. Het standbeeld op ware grootte meet 1,74 meter en weegt anderhalve ton. Beeldhouwer Guy Ducheyne werkte er gedurende bijna een maand aan. Het staat vlakbij het Westland shopping center. Sinds deze week speelt Van Damme op veilig en draagt hij een mondmasker, als symbool van de Belgische strijd tegen corona.

Jean-Claude Van Damme zijn echte naam is Jean-Claude Van Varenberg. Als zoon van twee Vlaamse Brusselaars Eugene en Eliana Van Varenberg, groeide hij op in Sint-Agatha-Berchem en Anderlecht. Van Damme beoefende karate vanaf zijn elfde jaar en emigreerde in 1982 naar de Verenigde Staten. Hij kreeg zijn eerste grote rol in 1985, toen hij Ivan Krushensky speelde in "No Retreat, No Surrender". In de meeste van zijn films speelt hij een beroepsvechter, een politieagent of een soldaat. Zijn Belgische afkomst bezorgde hem de bijnaam "Muscles from Brussels".