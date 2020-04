Hagelandse gemeenten willen kadastraal inkomen meer up-to-date maken: "Geen heksenjacht, willen alleen eerlijke belasting"

Het kadastraal inkomen is een belasting die je jaarlijks voor je huis betaalt. Het is een schatting van de maandelijkse huurprijs die je woning in theorie zou opbrengen. Normaal gezien wordt dat bedrag automatisch om de tien jaar herzien, maar sinds 1975 is dat in ons land niet meer gebeurd. Daardoor betalen eigenaars van bestaande woningen in verhouding vaak een K.I. dat veel lager ligt dan nieuwbouwwoningen van dezelfde omvang en met hetzelfde comfort. Het K.I. wordt immers bepaald bij het bouwen van een woning.